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Авария в Дюртюлинском районе: возле деревни Атсуярово столкнулись «Газель» и KIA Soul

Добавлено: 09.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: возле деревни Атсуярово столкнулись «Газель» и KIA Soul

ДТП с участием «Газели» и KIA Soul произошло сегодня, 9 февраля, на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии, возле деревни Атсуярово.

Очевидцы сняли видео и выложили в соцсетях. Как видно по кадрам, пассажирская сторона легковушки полностью уничтожена, а «Газель» наполовину упала в кювет. В ГИБДД по РБ сообщили, что в аварии пострадали два человека, оба находились в KIA Soul.

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— В результате пострадали два человека из автомобиля KIA Soul. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в Госавтоинспекции.
Вчера, 8 февраля, в Башкирии произошло крупное ДТП, очевидцы сообщили о четырех пострадавших. А сегодня, 9 февраля, в аварии на проспекте Салавата Юлаева в Уфе пострадали четыре человека.

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Источник: ufa1.ru
Фото: instagram.com / bash.dtp.official
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