Авария в Дюртюлинском районе: возле деревни Атсуярово столкнулись «Газель» и KIA Soul

ДТП с участием «Газели» и KIA Soul произошло сегодня, 9 февраля, на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии, возле деревни Атсуярово.







Очевидцы сняли видео и выложили в соцсетях. Как видно по кадрам, пассажирская сторона легковушки полностью уничтожена, а «Газель» наполовину упала в кювет. В ГИБДД по РБ сообщили, что в аварии пострадали два человека, оба находились в KIA Soul.

— В результате пострадали два человека из автомобиля KIA Soul. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в Госавтоинспекции.



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Фото: instagram.com / bash.dtp.official