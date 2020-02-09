В Уфе один многоквартирных домов обработали дезинфекцией от коронавируса | видео

В Уфе провели полную дезинфекцию многоквартирного дома на улице Российской, 24. По данным местных жителей, причиной стало то, что один из жильцов недавно вернулся из Китая.





«Это было в пятницу, 7 февраля, - рассказала одна из местных жительниц. – Приехали специалисты в масках и обработали неизвестным составом подьезд и холлы на всех 15 этажах. Нам подтвердили, что дезинфекцию проводили именно от коронавируса. На вопросы жильцов о том, что это за раствор, специалисты в белых халатах не ответили».

Кто именно из жильцов дома вернулся из Китая, люди до сих пор точно не знают. Этот человек не выдает себя.Напомним, на сегодня в Башкирии нет случаев заболеваний коронавирусом. С жалобами на плохое самочувствие обращались несколько туристов, вернувшихся из Китая, но анализы на смертельно опасную инфекцию были отрицательными.