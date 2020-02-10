"Забил до смерти и обокрал": вскрылись новые подробности убийства педофила из Уфы
Образ Владимира Санкина, в народе именуемого как национальный герой, разрушается на глазах. Открылись неожиданные подробности того злополучного дня. Оказывается, по словам информированных источников, мужчина не только забил до смерти отсидевшего за изнасилование сына мужчину, но и обокрал его.
Уфимское издание «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие намерено переквалифицировать статью, по которой обвиняется Владимир Санкин. Расследование громкого дела открыло неожиданные подробности. Так, например, пьяный мужчина после избиения педофила обокрал его квартиру и забрал 1,5 тысячи рублей. Часть денег он отдал детям, которых якобы защищал. Однако подростки, судя по всему, тоже станут фигурантами уголовного дела.
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