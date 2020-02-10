"Забил до смерти и обокрал": вскрылись новые подробности убийства педофила из Уфы

Образ Владимира Санкина, в народе именуемого как национальный герой, разрушается на глазах. Открылись неожиданные подробности того злополучного дня. Оказывается, по словам информированных источников, мужчина не только забил до смерти отсидевшего за изнасилование сына мужчину, но и обокрал его.







Уфимское издание «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие намерено переквалифицировать статью, по которой обвиняется Владимир Санкин. Расследование громкого дела открыло неожиданные подробности. Так, например, пьяный мужчина после избиения педофила обокрал его квартиру и забрал 1,5 тысячи рублей. Часть денег он отдал детям, которых якобы защищал. Однако подростки, судя по всему, тоже станут фигурантами уголовного дела.

Соседи дали показания, согласно которым поначалу рецидивиста-извращенца избивал Санкин вместе с теми детьми. Возможно, будет принято решение, по которому дело в отношении Владимира Санкина будет переквалифицировано со статьи 111 часть 4 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» не на статью 109 «Причинение смерти по неосторожности», а статью УК – 105 часть 2 «Убийство».



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Ранее сообщалось о том, что подростки пили вместе с погибшим в тот вечер. Эта информация полностью противоречит изначальной версии произошедшего, которую представили близкие и друзья Владимира Санкина. К тому же, оказалось, что два пострадавших подростка встретили Зайцева не в подъезде. Об этом рассказал третий подросток, который в этот день гулял с парнями, фигурирующими в деле.