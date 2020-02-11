Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Мелеузовском районе молодые родители потеряли в снегу двухлетнего сына, пока ходили за выпивкой

В Мелеузовском районе молодые родители потеряли в снегу двухлетнего сына, пока ходили за выпивкой

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
Комментарии (0)
В Мелеузовском районе молодые родители потеряли в снегу двухлетнего сына, пока ходили за выпивкой

В одном из поселков в Мелеузовском районе Башкирии серьезно замерз двухлетний ребенок. По предварительной информации, все случилось в момент, когда его родители пошли за выпивкой к соседке - они потеряли малыша по дороге.

В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей

Читайте также:

В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей
О происшедшем сообщили местные жители в социальных сетях. Инцидент также подтвердили в сельсовете. По словам сельчан, мальчика нашли обмороженным в сугробе спустя несколько часов после пропажи. В это время на улице стоял 25-градусный мороз. В настоящий момент ребенок жив, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи и в скором времени должны перевезти в Уфу.

Известно, что сама семья из Мелеуза. Родители вместе с ребенком приехали в поселок погостить к родственникам.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
Общество
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
В Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус
В Баймакском районе нашли ребенка, которого увез отец
Общество
В Баймакском районе нашли ребенка, которого увез отец
В Чишминском районе по неизвестным причинам умер малолетний ребенок
Происшествия
В Чишминском районе по неизвестным причинам умер малолетний ребенок
В Учалинском районе умер 1,5-годовалый малыш застряв между стеной и столешницей
Происшествия
В Учалинском районе умер 1,5-годовалый малыш застряв между стеной и столешницей
В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец
Происшествия
В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец
В Калтасах на подростка упала бетонная конструкция
Происшествия
В Калтасах на подростка упала бетонная конструкция
В Уфе из-за нерасторопности врачей умер двухлетний ребенок
Происшествия
В Уфе из-за нерасторопности врачей умер двухлетний ребенок
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: