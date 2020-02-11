В Мелеузовском районе молодые родители потеряли в снегу двухлетнего сына, пока ходили за выпивкой

В одном из поселков в Мелеузовском районе Башкирии серьезно замерз двухлетний ребенок. По предварительной информации, все случилось в момент, когда его родители пошли за выпивкой к соседке - они потеряли малыша по дороге.



О происшедшем сообщили местные жители в социальных сетях. Инцидент также подтвердили в сельсовете. По словам сельчан, мальчика нашли обмороженным в сугробе спустя несколько часов после пропажи. В это время на улице стоял 25-градусный мороз. В настоящий момент ребенок жив, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи и в скором времени должны перевезти в Уфу Известно, что сама семья из Мелеуза . Родители вместе с ребенком приехали в поселок погостить к родственникам.