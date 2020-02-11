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В городе Октябрьский мужчина и женщина похитили одежду из магазина на сумму 40 тысяч рублей

Добавлено: 11.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский мужчина и женщина похитили одежду из магазина на сумму 40 тысяч рублей

В Отдел МВД России по городу Октябрьскому обратился продавец магазина с просьбой о помощи. Она рассказала, что злоумышленники похитили  шубы,  пальто и женские куртки  из магазина, в котором она работает. Общая сумма похищенных вещей составила почти 40 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых и доставили в Отдел полиции, ими оказались 34-летняя местная жительница и её приятель- 29-летний местный житель.

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В содеянном они сознались, подозреваемая пояснила, что украденные вещи она забрала себе и реализовала, деньги от продажи потратила на свои нужды. Оставшуюся у неё одну куртку она отдала сотрудникам полиции. За совершенное преступление, задержанным придётся ответить по всей строгости закона.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: МВД по Башкирии
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