В городе Октябрьский мужчина и женщина похитили одежду из магазина на сумму 40 тысяч рублей
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В Отдел МВД России по городу Октябрьскому обратился продавец магазина с просьбой о помощи. Она рассказала, что злоумышленники похитили шубы, пальто и женские куртки из магазина, в котором она работает. Общая сумма похищенных вещей составила почти 40 тысяч рублей.
По горячим следам сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых и доставили в Отдел полиции, ими оказались 34-летняя местная жительница и её приятель- 29-летний местный житель.
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По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».
Источник: МВД по Башкирии
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