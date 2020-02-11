В Уфе в районе Телецентра произошла массовая драка

Минувшей ночью в Уфе произошла массовая драка. Вопреки расхожим стереотипам, толпа молодых ребят подралась в районе Телецентра. Крики молодчиков разбудили местных жителей.







Этой ночью жителям Телецентра было не до сна. Прямо под окнами у горожан дралась толпа парней. По оценкам жителей района, конфликт начался на пустом замесе. После этого парни начали бить друг друга, попутно задевая припаркованные машины, в том числе и премиум-класса.

Вот вы говорите Черниковка опасный район. Вы на Телецентре побудьте, тут такие движухи. Обожаю этот лютый райончик!



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Во время потасовки разгоряченные парни побили несколько припаркованных элитных автомобилей. Спустя некоторые время участники драки исчезли.