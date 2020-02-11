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В Уфе в районе Телецентра произошла массовая драка

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в районе Телецентра произошла массовая драка

Минувшей ночью в Уфе произошла массовая драка. Вопреки расхожим стереотипам, толпа молодых ребят подралась в районе Телецентра. Крики молодчиков разбудили местных жителей.

Этой ночью жителям Телецентра было не до сна. Прямо под окнами у горожан дралась толпа парней. По оценкам жителей района, конфликт начался на пустом замесе. После этого парни начали бить друг друга, попутно задевая припаркованные машины, в том числе и премиум-класса.

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Александр С., очевидец:
Вот вы говорите Черниковка опасный район. Вы на Телецентре побудьте, тут такие движухи. Обожаю этот лютый райончик!
Во время потасовки разгоряченные парни побили несколько припаркованных элитных автомобилей. Спустя некоторые время участники драки исчезли.

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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