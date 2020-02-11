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Под Уфой погиб строитель, упав с 5-метровой высоты

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Под Уфой погиб строитель, упав с 5-метровой высоты

Гострудинспекция Башкирии сообщила о начале расследования несчастного случая, который произошел в селе Булгаково Уфимского района. Известно, что 39-летний строитель упал в технический проем с высоты 5,6 метра на территории завода по производству алкогольной продукции.

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Пострадавшего срочно доставили в уфимскую больницу №22. К сожалению, мужчину не удалось спасти – он скончался в медицинском учреждении. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.
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Источник: gorobzor.ru
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