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В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

Добавлено: 12.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

В городскую клиническую больницу № 21 в Уфе госпитализировали больного с подозрением на коронавирус. Пациент поступил в медицинское учреждение накануне, 11 февраля.

В Минздраве Башкирии сообщили, что такой пациент действительно поступал в больницу, но его перенаправили в инфекционную больницу. А саму 21-ю больницу пришлось дезинфицировать.

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— Прием специалистов и оказание неотложной помощи обращающимся пациентам был организован в здании поликлиники. Совместно со станцией скорой помощи поток экстренных пациентов был перенаправлен в другие медицинские организации города. После осмотра и необходимого обследования пациент был переведён в инфекционную больницу для дальнейшего наблюдения и уточнения диагноза. Прием пациентов был возобновлён в 3 часа ночи 12 февраля после проведения необходимых дезинфекционных мероприятий совместно с центром дезинфекции, — сообщили в Минзраве Башкирии.
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Источник: ufa1.ru
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