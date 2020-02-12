В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

В городскую клиническую больницу № 21 в Уфе госпитализировали больного с подозрением на коронавирус. Пациент поступил в медицинское учреждение накануне, 11 февраля.







В Минздраве Башкирии сообщили, что такой пациент действительно поступал в больницу, но его перенаправили в инфекционную больницу. А саму 21-ю больницу пришлось дезинфицировать.

— Прием специалистов и оказание неотложной помощи обращающимся пациентам был организован в здании поликлиники. Совместно со станцией скорой помощи поток экстренных пациентов был перенаправлен в другие медицинские организации города. После осмотра и необходимого обследования пациент был переведён в инфекционную больницу для дальнейшего наблюдения и уточнения диагноза. Прием пациентов был возобновлён в 3 часа ночи 12 февраля после проведения необходимых дезинфекционных мероприятий совместно с центром дезинфекции, — сообщили в Минзраве Башкирии.

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