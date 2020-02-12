Стало известно о состоянии мальчика, которого родители оставили замерзать на снегу

Появилась информация о состоянии двухлетнего мальчика, замерзшего в сугробе в селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии. Он пролежал всю ночь в сугробе в 25-градусный мороз.







Инцидент произошел 10 февраля. Как сообщили тогда в районной администрации, ребенок впал в кому, его доставили в центральную больницу Мелеуза. Сегодня, 12 февраля, в Минздраве Башкирии поделились актуальной информацией к этому часу.

— Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное, — сообщили в ведомстве. — Вчера его перевели из Мелеуза в республиканскую детскую клиническую больницу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ляйсан / Vk.com

Ранее в районной администрации рассказывали о том, что семья двухлетнего Даяна не стояла на учете как неблагополучная. По их словам, ночью мать ребенка 25-летняя Ляйсан обнаружила, что сына нет в кроватке, и нашла его во дворе частного дома. Тогда она и вызвала скорую.Дедушка малыша в разговоре с корреспондентом UFA1.RU обвинил в трагедии его мать. Следком Башкирии возбудил два уголовных дела по факту обморожения ребенка.