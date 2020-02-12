В Стерлитамаке в одном из гаражей сгорели три автомобиля
Комментарии (0)
Минувшей ночью, 12 февраля, в городе Стерлитамаке загорелся кирпичный гараж. В момент возгорания внутри строения находилось три автомобиля: «Мерседес», ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.
Читайте также:Авария в Стерлитамаке: водитель «ВАЗа» врезался в троллейбус
Как рассказали в ведомстве, на месте ЧП работало две единицы техники и шесть огнеборцев. Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.
Источник:
gtrk.tv
Фото: пресс-служба МЧС РФ по РБ
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Стерлитамаке сгорели две машины скорой помощи
Происшествия
В Стерлитамаке в пожаре погиб пенсионер
Происшествия
В Нефтекамске неизвестные подожгли автомобиль Audi Q7
Происшествия
В Уфе загорелся один из корпусов БГУ, эвакуировали 30 человек
Происшествия
В городе Октябрьский в пожаре погиб 61-летний мужчина
Происшествия
В Дюртюлинском районе Башкирии загорелся частный дом: ожоги получили мужчина и женщина
Происшествия
В Стерлитамаке из-за пожара в политехническом колледже эвакуировали 5 человек
Происшествия
В Зилаирском районе загорелся кирпичный гараж