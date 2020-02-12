В Стерлитамаке в одном из гаражей сгорели три автомобиля

Минувшей ночью, 12 февраля, в городе Стерлитамаке загорелся кирпичный гараж. В момент возгорания внутри строения находилось три автомобиля: «Мерседес», ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.



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Фото: пресс-служба МЧС РФ по РБ

«Все автомобили в разной степени повреждены огнем», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.Как рассказали в ведомстве, на месте ЧП работало две единицы техники и шесть огнеборцев. Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.