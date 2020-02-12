Авария в Иглинском районе: на трассе М-5 фура слетела в овраг | видео
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Крупная авария произошла на трассе М-5 под Уфой. Фура слетела с дороги в овраг. Большегрузный автомобиль ехал со стороны Челябинской области, ДТП произошло в момент обгона.
По словам очевидцев, водитель грузовой машины не успевал завершить манёвр перед встречным авто. Фуру занесло, она пробила железное ограждение и слетела в кювет. Жертв и пострадавших нет.
«Она (фура) ехала за мной, решила обогнать меня. Но он (водитель) за мной не видел эту легковушку. Вышел на обгон, а тут легковушка и встречка близка. Он не успевает – резко по тормозам, его заносит и он улетает на обочину», — рассказал очевидец Дамир Ялилов.
Источник:
gtrk.tv
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