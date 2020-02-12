Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Иглинском районе: на трассе М-5 фура слетела в овраг | видео

Авария в Иглинском районе: на трассе М-5 фура слетела в овраг | видео

Добавлено: 12.02.20
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Авария в Иглинском районе: на трассе М-5 фура слетела в овраг | видео

Крупная авария произошла на трассе М-5 под Уфой. Фура слетела с дороги в овраг. Большегрузный автомобиль ехал со стороны Челябинской области, ДТП произошло в момент обгона.



По словам очевидцев, водитель грузовой машины не успевал завершить манёвр перед встречным авто. Фуру занесло, она пробила железное ограждение и слетела в кювет. Жертв и пострадавших нет.

Авария в Иглинском районе: столкнулись Fiat Doblo и встречный Land Сruiser 200

Читайте также:

Авария в Иглинском районе: столкнулись Fiat Doblo и встречный Land Сruiser 200
«Она (фура) ехала за мной, решила обогнать меня. Но он (водитель) за мной не видел эту легковушку. Вышел на обгон, а тут легковушка и встречка близка. Он не успевает – резко по тормозам, его заносит и он улетает на обочину», — рассказал очевидец Дамир Ялилов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии на трассе М5 произошла массовая авария с участием бензовоза
Происшествия
В Башкирии на трассе М5 произошла массовая авария с участием бензовоза
Авария в Иглинском районе: на трассе опрокинулся грузовик с маслом
Происшествия
Авария в Иглинском районе: на трассе опрокинулся грузовик с маслом
Авария под Уфой: столкнулись «ВАЗ-2199» и фура, погиб один из водителей | видео
Происшествия
Авария под Уфой: столкнулись «ВАЗ-2199» и фура, погиб один из водителей | видео
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
Происшествия
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир
Происшествия
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир
В Буздякском районе фура с фруктами слетела с трассы
Происшествия
В Буздякском районе фура с фруктами слетела с трассы
В Белорецком районе фура опрокинулась в кювет
Происшествия
В Белорецком районе фура опрокинулась в кювет
В Туймазинском районе водителя занесло по встречную фуру
Происшествия
В Туймазинском районе водителя занесло по встречную фуру
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: