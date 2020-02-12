В Уфе преподавателя физкультуры обвинили в сексуальном насилии над 7-летней девочкой

В Уфе следователи возбудили ряд уголовных дел о сексуальном насилии над 7-летней посетительницей одного из детских образовательных центров города.







Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах, в неоднократных преступлениях подозревается 36-летний сотрудник учреждения.



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Фото: today.kg

По предварительным данным, он занимает должность преподавателя одной из спортивных дисциплин – на рабочем месте он совершал действия сексуального характера в отношении одной из воспитанниц. О произошедшем в полицию сообщила мама пострадавшего ребенка. Подозреваемый задержан. Сейчас отрабатываются все версии произошедшего, мужчину проверяют на предмет возможных аналогичных преступлений, совершенных в отношении других детей.