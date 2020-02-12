В Уфе преподавателя физкультуры обвинили в сексуальном насилии над 7-летней девочкой

По предварительным данным, он занимает должность преподавателя одной из спортивных дисциплин – на рабочем месте он совершал действия сексуального характера в отношении одной из воспитанниц. О произошедшем в полицию сообщила мама пострадавшего ребенка. Подозреваемый задержан. Сейчас отрабатываются все версии произошедшего, мужчину проверяют на предмет возможных аналогичных преступлений, совершенных в отношении других детей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram