Жителей Дуванского района переполошила разгуливающая по селу рысь

В селе Месягутово среди бела дня жители заметили, как по улице разгуливала рысь. Она была худой и огрызалась на людей.







Как сообщает издание «Дуванский вестник», дикое животное видели сразу на двух улицах. Жители позвонили правоохранителям. На место выехали егерь, сотрудники полиции, специалисты по охране животного мира.

- Животное застали у площадки с мусорными контейнерами. Рысь была худой и выглядела нездоровой. Попытались вывести его за пределы поселения, но она проявила агрессию. Есть основания полагать, что она больна, возможно, бешенством. Хищницу усыпили и доставили в ветстанцию района. Ждем результатов анализ, — рассказал главный специалист-эксперт по охране животного мира Рим Аюпов,



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Дальнейшая судьба рыси зависит от результатов анализов. Как отметил Аюпов, в районе водятся рыси, но они стараются не выходить к людям.