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В Стерлитамаке загорелась ГАЗель, пострадал человек

Добавлено: 13.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке загорелась ГАЗель, пострадал человек

12 февраля 2020 года в 15:56 минут в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что горит автомобиль по улице Западной в г.Стерлитамак.

На момент прибытия подразделения на улице происходило горение автомобиля Газель.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, что пожар начался в гаражном боксе, откуда автомобиль был вытащен на тросе. Открытое горение ликвидировано в 16:11. В ходе самостоятельного тушения пожара пострадал мужчина, 1988 года рождения, он доставлен в ГБУЗ «КБ№1». В результате пожара закоптился гаражный бокс, повреждены салон и борт автомобиля.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
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