В Благоварском районе начальник ГИБДД попросил взятку в виде офисного кресла

Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника ГИБДД по Благоварскому району. Инспектор попался на получении взятки. Данный факт был выявлен сотрудниками безопасности, сообщили в региональном Следкоме.







В ноябре прошлого года сотрудник ДПС остановил грузовик КАМАЗ с цистерной с нефтепродуктом. В ходе осмотра была выявлена неисправность тормозной системы, и в связи этим ТС поместили на спецстоянку.

В последующем к начальнику отдела ГИБДД обратился представитель организации, которой принадлежал автомобиль, с просьбой разрешить выдачу машины без устранения неисправности. Подозреваемый согласился, однако взамен потребовал приобрести для него офисное кресло стоимостью более 11 тысяч рублей, на что представитель компании согласился, после чего полицейский разрешил выдать автомобиль с имеющейся неисправностью, а после получил обещанное кресло.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В настоящее время инспектор задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.