На сайте мэрии Уфы появилась реклама проституток: ресурс городских властей был взломан

Необычный случай произошёл сегодня, 13 февраля. Сайт Администрации Уфы подвергся хакерской атаке. В некоторых публикациях злоумышленники вставили посторонние рекламные ссылки.







На сайте мэрии Уфы появилась странная ссылка на сайт, на котором можно заказать девушку легкого поведения. Кроме того, в некоторых материалах хакеры дописали отрывок, в котором рекламируется ресурс по предоставлению эскорт-услуг.



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Сотрудники пресс-службы незамедлительно удалили постороннюю запись. Ресурс городских властей был взломан. В настоящее время в данной ситуации разбираются специалисты.Отметим, что это уже не первый случай взлома. Так, в конце ноября 2018 года неизвестные взломали группу мэрии «ВКонтакте» - участникам сообщества предлагали присоединиться к серверам любителей «Майнкрафта». Позже группа сменила название: с «Город Уфа» на «Город реперов».