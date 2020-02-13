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На сайте мэрии Уфы появилась реклама проституток: ресурс городских властей был взломан

Добавлено: 13.02.20
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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На сайте мэрии Уфы появилась реклама проституток: ресурс городских властей был взломан

Необычный случай произошёл сегодня, 13 февраля. Сайт Администрации Уфы подвергся хакерской атаке. В некоторых публикациях злоумышленники вставили посторонние рекламные ссылки.

На сайте мэрии Уфы появилась странная ссылка на сайт, на котором можно заказать девушку легкого поведения. Кроме того, в некоторых материалах хакеры дописали отрывок, в котором рекламируется ресурс по предоставлению эскорт-услуг.

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Сотрудники пресс-службы незамедлительно удалили постороннюю запись. Ресурс городских властей был взломан. В настоящее время в данной ситуации разбираются специалисты.

Отметим, что это уже не первый случай взлома. Так, в конце ноября 2018 года неизвестные взломали группу мэрии «ВКонтакте» - участникам сообщества предлагали присоединиться к серверам любителей «Майнкрафта». Позже группа сменила название: с «Город Уфа» на «Город реперов».

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Источник: bash.news
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