Авария в Уфе: в маршрутку врезался легковой автомобиль, пострадали два человека

Вечером в четверг, 13 февраля, в Уфе на проспекте Октября автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с маршруткой, в результате ДТП пострадали два человека.







Автобус «Fiat Ducato», за рулем которого находился 59-летний уфимец, направлялся по маршруту №244 Сипайловский-Северный автовокзал. По предварительной информации пресс-службы ГИБДД РФ по РБ, при повороте налево, на ул.Шафиева, произошло столкновение со встречным ВАЗ-2107.



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В результате аварии пассажиры автобуса, 65-летняя женщина и 18-летняя девушка, обратились за медицинской помощью. Известно, что в салоне маршрутки находились 10 пассажиров.Всего 13 февраля на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 9 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2400 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.