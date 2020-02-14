Житель Нефтекамска лишился денег, решив купить мотоблок через интернет

В дежурной части полиции зарегистрировано обращение 62-летнего гражданина. Он сообщил о том, что по Интернету просматривал объявления. На днях в социальной сети «Одноклассники» на страничке высветилась реклама по реализации мотоблоков по акции.



Источник: МВД по Башкирии

Мужчина прошел по ссылке на сайт продаж, созвонился по указанному телефону. Ему прислали номер счета для оплаты товара. Житель города перевел 26 тысяч рублей. После этого связь с «продавцами» стала недоступна.В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения.По предварительным данным, сотрудники полиции установили, что злоумышленники создали зеркальный сайт. Будьте бдительны!