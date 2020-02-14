Житель Нефтекамска лишился денег, решив купить мотоблок через интернет
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В дежурной части полиции зарегистрировано обращение 62-летнего гражданина. Он сообщил о том, что по Интернету просматривал объявления. На днях в социальной сети «Одноклассники» на страничке высветилась реклама по реализации мотоблоков по акции.
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В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения.
По предварительным данным, сотрудники полиции установили, что злоумышленники создали зеркальный сайт. Будьте бдительны!
Источник: МВД по Башкирии
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