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Житель Нефтекамска лишился денег, решив купить мотоблок через интернет

Добавлено: 14.02.20
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
Комментарии (1)
Житель Нефтекамска лишился денег, решив купить мотоблок через интернет

В дежурной части полиции зарегистрировано обращение 62-летнего гражданина. Он сообщил о том, что по Интернету просматривал объявления. На днях в социальной сети «Одноклассники» на страничке высветилась реклама по реализации мотоблоков по акции.

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Мужчина прошел по ссылке на сайт продаж, созвонился по указанному телефону. Ему прислали номер счета для оплаты товара. Житель города перевел 26 тысяч рублей. После этого связь с «продавцами» стала недоступна.

В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения.

По предварительным данным, сотрудники полиции установили, что злоумышленники создали зеркальный сайт. Будьте бдительны!

Источник: МВД по Башкирии
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ГМ
ГМ Гости Сегодня, 12:34
Значит мне повезло... Меня *надули* на две тысячи.Прислали какое-то *китайское* бельё дешёвое,вместо того белья (наиотличнейшего),что рекламировали.

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