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В Стерлитамаке мужчина голышом прошелся по зданию городского суда

Добавлено: 14.02.20
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина голышом прошелся по зданию городского суда

В Стерлитамаке мужчина разделся догола и прошелся по зданию городского суда. Таким образом эксгибиционист выразил несогласие с ходом одного из процессов. Об этом сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

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Горожанин снял с себя вещи прямо на глазах у судебных приставов. Раздевшись, он начал бродить по коридорам. Завершил мужчина свой перформанс одиночным пикетом у кабинета заместителя председателя суда, прикрыв гениталии бумагой.

Приставы, снимая происходящее на камеру, просили образумиться возмутителя спокойствия, но тот оставался невозмутимым и продолжал стоять. В конечном счете дебошира успокоили и вывели из здания суда.

Источник: www.ufa.kp.ru
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