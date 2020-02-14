Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Абзелиловском районе Башкирии отец изнасиловал собственную дочь

В Абзелиловском районе Башкирии отец изнасиловал собственную дочь

Добавлено: 14.02.20
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
Комментарии (0)
В Абзелиловском районе Башкирии отец изнасиловал собственную дочь

В Башкирии сотрудники полиции объявили в розыск 37-летнего мужчину из Абзелиловского района. Он подозревается в растлении своей родной дочери. Ориентировка с фото и приметами мужчины появилась во всех группах района в социальных сетях.

Все произошло сегодня, 14 февраля, рано утром в селе Ишкулово. Мужчина напал на свою родную дочь и начал ее домогаться. Известно, что после содеянного он сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Отмечается, что подозреваемый передвигается на отечественной легковушке ВАЗ-21120, цвет – серебристый металлик.

Жители Абзелиловского района спасли из огня пожилую женщину

Читайте также:

Жители Абзелиловского района спасли из огня пожилую женщину
В каком сейчас состоянии девочка, не сообщается.

Информацию о распространяемой ориентировке в Следственном комитете РБ пока не подтвердили.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Баймакском районе мужчина жестоко избил собственную мать скалкой
Происшествия
В Баймакском районе мужчина жестоко избил собственную мать скалкой
В Ермекеевском районе мужчина несколько раз изнасиловал свою племянницу
Происшествия
В Ермекеевском районе мужчина несколько раз изнасиловал свою племянницу
Под Уфой мужчина в гостях изнасиловал дочь хозяина, страдающую ДЦП
Происшествия
Под Уфой мужчина в гостях изнасиловал дочь хозяина, страдающую ДЦП
В Сибае появилась ориентировка на розыск маньяка
Происшествия
В Сибае появилась ориентировка на розыск маньяка
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
Происшествия
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
В Дюртюлинском районе мужчина изнасиловал дочь, а потом покончил с собой
Происшествия
В Дюртюлинском районе мужчина изнасиловал дочь, а потом покончил с собой
В Татышлинском районе объявили сбор средств на строительство дома для погорельцев Кадировых
Общество
В Татышлинском районе объявили сбор средств на строительство дома для погорельцев Кадировых
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: