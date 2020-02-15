Из воинской части в Челябинской области пропал солдат-контрактник из Башкирии Наиль Кидрячев

23-летний солдат-контрактник Наиль Кидрячев из Башкирии пропал из воинской части в Чебаркуле. Молодого человека ищут уже месяц. О его пропаже сообщило сегодня, 14 февраля, издание 74.RU.







— Он жил в городе и 11 января ушёл из части на выходные. В понедельник не вышел на работу. В среду вечером нам позвонили и сказали, что он пропал. Пообещали, что объявят его в розыск, если ещё три дня не появится. Где Наиль, до сих пор непонятно. Контакт удалён, телефон недоступен. До этого мы два-три раза в неделю точно общались: он либо бабушке звонил, либо мне «ВКонтакте» писал, — рассказала корреспонденту мать солдата Зимфира Кидрячева.

— Похожая ситуация произошла в прошлом году. Он исчез, когда работал на заводе в Магнитогорске. Тогда его удалось быстро найти. После этого, в сентябре, он поехал в Чебаркуль служить по контракту.

— Мы до сегодняшнего дня никуда не обращались. Нам в части говорили: «Пожалуйста, успокойтесь, мы ищем, в прокуратуру не ходите, а то уголовное дело откроют и в дисбат отправят». Сейчас терпение кончилось, мы начали действовать, — призналась Зимфира Кидрячева. — Позвонили в военную прокуратуру и разместили объявление в группе. Со мной после этого связалась женщина из Перми, сказала, что 11 января у неё сын пропал, тоже служил по контракту в Чебаркуле. И вот нашёлся, она поедет его забирать.

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Фото: Зимфира Кидрячева / Vk.com

Зимфира Кидрячева добавила также, что её сын пропадает не в первый раз:Мать солдата живет вместе с гражданским мужем живут в Абзелиловском районе Башкирии. На следующей неделе они планируют приехать в Чебаркуль, чтобы разыскать своего сына.