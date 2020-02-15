В пожаре под Уфой погибла четырехлетняя девочка

Под Уфой в пожаре погибла четырехлетняя девочка. Возгорание произошло в бараке площадью 50 квадратных метров на улице Железнодорожная станции Тауш вчера вечером, 14 февраля.







На место были направлены силы и средства МЧС Башкирии в количестве 7 единиц техники и 19 человек личного состава. По информации ведомства, горение началось внутри одной из квартир и наблюдалось сильное задымление, также существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. Еще один пострадавший, 54-летний мужчина, он получил порез руки при попытке выбраться из горящего здания.

— Причины пожара устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели, — сообщили в МЧС Башкирии.

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Фото: МЧС по РБ

В ведомстве добавили, что всего из горящего здания эвакуировано восемь человек, в том числе двое детей.