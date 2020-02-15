Авария в Кармаскалинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и встречный «BMW»

Авария произошла накануне утром, 14 февраля, в Кармаскалинском районе на 10 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и встречный «BMW».





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Фото: Блог Динара Гильмутдинова

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулём иномарки находился 34-летний уфимец. Пострадал его пассажир – 68-летний мужчина. С травмами пенсионера доставили в больницу.Причины аварии выясняют дорожные полицейские.