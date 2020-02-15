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Авария в Кармаскалинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и встречный «BMW»

Добавлено: 15.02.20
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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Авария в Кармаскалинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и встречный «BMW»

Авария произошла накануне утром, 14 февраля, в Кармаскалинском районе на 10 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и встречный «BMW».

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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулём иномарки находился 34-летний уфимец. Пострадал его пассажир – 68-летний мужчина. С травмами пенсионера доставили в больницу.

Причины аварии выясняют дорожные полицейские.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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