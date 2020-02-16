В Буздякском районе Башкирии мужчина едва не задушил своего собутыльника из-за денег

Житель села Буздяк подозревается в угрозе убийством. Потерпевшим оказался его знакомый - местный житель.







В Отдел МВД России по Буздякскому району поступило сообщение о нападении на 64-летнего жителя села Буздяк. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего.

Источник: МВД по Башкирии

По подозрению в совершении преступления в органы внутренних дел доставлен 43-летний ранее судимый житель Буздякского района. Он признался в содеянном.По предварительной версии, подозреваемый, приобретя бутылку водки, пришел в гости к потерпевшему. Когда мужчины распили принесенный алкоголь, гость попросил у хозяина его банковскую карту, чтобы сходить в магазин за спиртным. Мужчина ответил отказом, в ответ подозреваемый ударил его пустой бутылкой по голове. Потерпевший отдал карточку. Гость стал требовать сказать ему пин-код. Вновь получив отрицательный ответ, мужчина стал душить брючным ремнем хозяина дома. Опасаясь за свою жизнь, пожилой человек назвал кодовые цифры. После этого нападавший скрылся. Однако воспользоваться картой мужчина не успел - его доставили в полицию.В настоящее время по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.