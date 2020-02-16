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Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Volkswagen Golf» и «Mercedes-Benz», погиб водитель

Добавлено: 16.02.20
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Volkswagen Golf» и «Mercedes-Benz», погиб водитель

Смертельная авария произошла сегодня утром, 16 февраля около населенного пункта Москово в Дюртюлинском районе. Лоб в лоб столкнулись «Volkswagen Golf» и «Mercedes-Benz». В результате ДТП погиб водитель «Volkswagen».

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Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, в целях оказания помощи на место выезжали спасатели, медики и полиция. Специалисты отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания, а также при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали погибшего.

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Источник: gtrk.tv
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