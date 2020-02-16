В Зианчуринском районе Башкирии в пожаре погибли двое мужчин
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Сегодня, 16 февраля, около 7:00 в деревне Абзаново Зианчуринского района вспыхнул частный бревенчатый дом. На место возгорания выехали спасатели, пожарные и другие спецслужбы. Спустя полчаса, 7:40 пожар удалось ликвидировать.
Напомним, ранее сообщалось, что в пожаре, который произошел накануне, погибла маленькая девочка, а в Мишкинском районе пенсионер сгорел в собственном доме.
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Источник:
gorobzor.ru
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