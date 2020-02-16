В Уфе водитель грузовика зацепил кузовом электропровода и уронил фонарный столб

В Уфе на улице Комсомольская произошел необычный инцидент - во время движения, грузовой автомобиль уронил опору электроосвещения, зацепив ее поднятым кузовом.



Как стало известно, на участке улиц Бессонова и Города Галле производится ремонт дорожного покрытия. В связи с этим до 31 марта будет открыта лишь одна полоса для движения. Пользователи соцсетей отреагировали на происшествие вопросом - по какой причине мастер участка допустил невнимательную работу водителя грузовика.Прекратилась ли подача электроэнергии в жилые дома неизвестно, восстановительные работы продолжаются.