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В Уфе водитель грузовика зацепил кузовом электропровода и уронил фонарный столб

Добавлено: 16.02.20
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе водитель грузовика зацепил кузовом электропровода и уронил фонарный столб

В Уфе на улице Комсомольская произошел необычный инцидент - во время движения, грузовой автомобиль уронил опору электроосвещения, зацепив ее поднятым кузовом.

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Как стало известно, на участке улиц Бессонова и Города Галле производится ремонт дорожного покрытия. В связи с этим до 31 марта будет открыта лишь одна полоса для движения. Пользователи соцсетей отреагировали на происшествие вопросом - по какой причине мастер участка допустил невнимательную работу водителя грузовика.

Прекратилась ли подача электроэнергии в жилые дома неизвестно, восстановительные работы продолжаются. 

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