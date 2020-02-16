В Уфе водитель грузовика зацепил кузовом электропровода и уронил фонарный столб
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В Уфе на улице Комсомольская произошел необычный инцидент - во время движения, грузовой автомобиль уронил опору электроосвещения, зацепив ее поднятым кузовом.
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Прекратилась ли подача электроэнергии в жилые дома неизвестно, восстановительные работы продолжаются.
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