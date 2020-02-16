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В Уфе начальник ЖЭУ с подчиненным устроили погоню за похитителями мусорных контейнеров

Добавлено: 16.02.20
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе начальник ЖЭУ с подчиненным устроили погоню за похитителями мусорных контейнеров

16 февраля, в Уфе произошел необычный инцидент. На улице Ушакова были похищены мусорные контейнеры, и в погоню за ворами отправились начальник ЖЭУ и тракторист. О случившемся рассказали «Вести-Башкортостан», которым, в свою очередь, историю поведал Артур Шагарзин, директор ОЖХ по Орджоникидзевскому району.

По его словам, начальнику ЖЭУ сообщили, что по адресу Ушакова 90/1 кто-то загрузил мусорные контейнеры в «Газель» и уехали в неизвестном направлении. Тогда начальник вместе с трактористом отправились за преступниками на автомобиле. Они ездили по близлежащим дворам и переулкам и пунктам приема металлолома, чтобы найти похитителей.

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Фортуна им улыбнулась: они обнаружили воров и начали преследование. Герои смогли зажать их на обочине, а затем и вовсе перегородить им путь. Таким образом, «Газели» пришлось остановиться.

Внутри автомобиля было целых шестеро людей - одна женщина и пятеро мужчин, и все они были пьяны. Полицейские приехали на место, но было уже поздно: злоумышленники быстро покинули «Газель» и сбежали. Теперь их уже разыскивает полиция, а тракториста и начальник ЖЭУ ждет премия за проявленную бдительность.

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Источник: bash.news
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