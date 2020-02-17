Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе на остановке «Стадион Гастелло» загорелся пассажирский автобус

В Уфе на остановке «Стадион Гастелло» загорелся пассажирский автобус

Добавлено: 17.02.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе на остановке «Стадион Гастелло» загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус марки ПАЗ заполыхал сегодня, 17 февраля, в 05-39 утра, на остановке «Стадион Гастелло». Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что происходит открытое горение автобуса. Его огнеборцы ликвидировали в течение 10 минут.

«Погибших и пострадавших нет. В момент пожара в автобусе пассажиров не было, автобус находился не на маршруте. Причина возгорания устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

В Уфе начальник ЖЭУ с подчиненным устроили погоню за похитителями мусорных контейнеров

Читайте также:

В Уфе начальник ЖЭУ с подчиненным устроили погоню за похитителями мусорных контейнеров
Специалисты напоминают, что при возгорании автомобиля необходимо как можно быстрее съехать на обочину и остановиться. Пассажирам и водителю незамедлительно покинуть машину, удалиться на безопасное расстояние от автомобиля. Как правило, достаточно 50 метров. Водитель обязательно должен захватить с собой огнетушитель, кусачки и активировать рычаг открытия капота. Он должен постараться обесточить машину, используя кусачки. Для этого перекусываются оба провода ведущих от аккумулятора. Обязательно нужно отогнать находящиеся рядом стоящие транспортные средства.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по РБ Подробности: https://gtrk.tv/novosti/165920-ufe-sgorel-nahodivshiysya-marshrute-passazhirskiy-avtobus-video
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Салавате возле автовокзала загорелся пассажирский автобус
Происшествия
В Салавате возле автовокзала загорелся пассажирский автобус
ДТП в Уфе: пассажирский автобус сбил двух девушек
Происшествия
ДТП в Уфе: пассажирский автобус сбил двух девушек
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
Происшествия
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
В Туймазах загорелся пассажирский автобус
Происшествия
В Туймазах загорелся пассажирский автобус
В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 
Происшествия
В Белорецком районе загорелся пассажирский автобус 
В Туймазах загорелся автобус: пассажиры не пострадали
Происшествия
В Туймазах загорелся автобус: пассажиры не пострадали
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: