В Уфе на остановке «Стадион Гастелло» загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус марки ПАЗ заполыхал сегодня, 17 февраля, в 05-39 утра, на остановке «Стадион Гастелло». Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что происходит открытое горение автобуса. Его огнеборцы ликвидировали в течение 10 минут.







«Погибших и пострадавших нет. В момент пожара в автобусе пассажиров не было, автобус находился не на маршруте. Причина возгорания устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.



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Фото: Пресс-служба МЧС РФ по РБ Подробности: https://gtrk.tv/novosti/165920-ufe-sgorel-nahodivshiysya-marshrute-passazhirskiy-avtobus-video

Специалисты напоминают, что при возгорании автомобиля необходимо как можно быстрее съехать на обочину и остановиться. Пассажирам и водителю незамедлительно покинуть машину, удалиться на безопасное расстояние от автомобиля. Как правило, достаточно 50 метров. Водитель обязательно должен захватить с собой огнетушитель, кусачки и активировать рычаг открытия капота. Он должен постараться обесточить машину, используя кусачки. Для этого перекусываются оба провода ведущих от аккумулятора. Обязательно нужно отогнать находящиеся рядом стоящие транспортные средства.