В Мелеузовском районе водитель «Фольксваген Гольф» опрокинулся в кювет, пострадали 5 человек

В Башкирии ночью 17 февраля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествие с участием автомобиля «Фольксваген Гольф» в Мелеузовском районе. Об этом сообщает МЧС по РБ.







По прибытии установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего опрокинулся в кювет. В результате аварии пострадало 5 человек, двое из пострадавших оказались зажатыми в машине. Сотрудники МЧС отключили аккумулятор в автомобиле и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли двух пострадавших.



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Фото: МЧС по РБ