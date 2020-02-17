В Салаватском районе Башкирии перевернулась «скорая» с тремя беременными женщинами

В Салаватском районе Башкирии на трассе Кропачево - Месягутово возле дероевни Ахуново перевернулась автомашина «скорой помощи» с тремя беременными женщинами. Об этом сообщает местное издание «На земле Салавата».







Известно, что машина везла трех беременных женщин в сопровождении акушера-гинеколога Малоязовской ЦРБ в Месягутовскую ЦРБ на обследование. На место аварии была вызвана другая «скорая», но к ее приезду врач и пациенты, попавшие в ДТП, уехали в Месягутово на попутной автомашине.



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Фото: «На земле Салавата»

Никто из присутствовавших в машине не травмировался. Полное обследование женщин проведут в Месягутово. В отделении Госавтоинспекции Салаватского района сообщили, что произошло механическое ДТП. Причины и обстоятельства устанавливаются.