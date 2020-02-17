В Абзелиловском районе Башкирии мужчина сгорел в бане

Сегодня, 17 февраля, в селе Красная Башкирия Абзелиловского района вспыхнула баня на частном участке. На место пожара направлены силы и средства МЧС России в количестве 2 единиц техники и 5 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





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Фото: МЧС по РБ

К сожалению, в пожаре погиб 68-летний местный житель. Его тело обнаружили соседи еще до прибытия спецслужб. Бригада скорой помощи констатировала его смерть.На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Специалистам предстоит установить причины пожара.