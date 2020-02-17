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В Абзелиловском районе Башкирии мужчина сгорел в бане

Добавлено: 17.02.20
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе Башкирии мужчина сгорел в бане

Сегодня, 17 февраля, в селе Красная Башкирия Абзелиловского района вспыхнула баня на частном участке. На место пожара направлены силы и средства МЧС России в количестве 2 единиц техники и 5 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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К сожалению, в пожаре погиб 68-летний местный житель. Его тело обнаружили соседи еще до прибытия спецслужб. Бригада скорой помощи констатировала его смерть.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Специалистам предстоит установить причины пожара.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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