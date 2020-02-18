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В Уфе в пожаре погибли три человека

Добавлено: 18.02.20
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в пожаре погибли три человека

Пожар по улице Салавата Юлаева в поселке Октябрьский Уфимского района произошел сегодня, 18 февраля, в 02:47. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение жилого бревенчатого дома размером 7х8 м. В 03:20 оно было ликвидировано.

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К сожалению, в ходе тушения пожарные обнаружили 3 погибших мужчин — 1956, 1981 и 1992 годов рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
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