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В Белебеевском и Кармаскалинском районах замело дороги, движение затруднено

Добавлено: 18.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Белебеевском и Кармаскалинском районах замело дороги, движение затруднено

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщает о затруднении дорожного движения на подъезде к поселку Приютово в Белебеевском районе. Встал транспорт также на подъезде к селу Бекетово в Кармаскалинском районе республики.

«Наблюдается перемет дорожного полотна. На место направлены силы и средства МЧС России. Организована работа техника для расчистки дорожного полотна, на данный момент движение осуществляется в штатном режиме. Ситуация находится на контроле», сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

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При приближении к снежным завалам спасатели рекомендуют в первую очередь постараться снизить скорость. Делать это нужно постепенно, воспользовавшись не только педалью тормоза, но и тандемом двигателя и коробки передач. Если можно объехать — нужно объехать. Но это, как правило, идеальное стечение обстоятельств, которое случается редко.

Ни в коем случае не нужно крутить рулем, въезжать в препятствие необходимо на «прямых» колесах. Тогда и только тогда будет максимально возможный контакт покрышки с покрытием, который дает минимальный шанс выбраться из сугроба без повреждений.

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Источник: gtrk.tv
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