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Авария на трассе Белорецк-Магнитогорск: столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и бортовая «Газель»

Добавлено: 18.02.20
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
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Авария на трассе Белорецк-Магнитогорск: столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и бортовая «Газель»

Сегодня, 18 февраля, на автодороге Белорецк-Магнитогорск столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и бортовая «Газель». В результате ДТП пострадали два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу.

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В ГК РБ по ЧС напомнили, что при плохой погоде увеличивается вероятность возникновения ДТП и заторов на дорогах. Завтра, 19 февраля, по республике ожидается ночью в отдельных районах метель, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, местами по республике порывы ветра 15-20 м/с.

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Источник: gtrk.tv
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