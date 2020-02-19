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В Благовещенске суд вынес приговор матери, которая избивала сына поленом

Добавлено: 19.02.20
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске суд вынес приговор матери, которая избивала сына поленом

Суд вынес приговор 37-летней жительнице Благовещенска. Женщина жестоко обращалась со своим малолетним сыном. Подробности произошедшего рассказали в Благовещенской межрайонной прокуратуре.

Женщина злоупотребляла спиртным и не выполняла обязанности по воспитанию 13-летнего сына. В декабре 2018 года она ударила ребенка поленом, так как он не выключил телевизор. Похожий случай произошел в марте прошлого года - женщина избила мальчика сапогом из-за конфликта в школе.

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В июне прошлого года юноша пытался забрать свой телефон из рук матери, однако горе-мать избила ребенка кулаком по голове. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 320 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу. 

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Источник: bash.news
Фото: из открытых источников
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