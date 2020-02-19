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В Абзелиловском районе многодетный отец надругался над 13-летней дочкой

Добавлено: 19.02.20
Просмотров: 77
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе многодетный отец надругался над 13-летней дочкой

Накануне в Абзелиловском районе произошел вопиющий случай. 13-летняя школьница стала жертвой насильника. В совершении чудовищного преступления подозревается 38-летний отец девочки.

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В пятницу, 14 февраля, в дежурную часть пришла женщина. Она заявила, что полчаса назад ее супруг надругался над их дочерью. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

На место ЧП незамедлительно направились полицейские. Многодетного отца поместили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Потерпевшая является ученицей 7-го класса местной школы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: bash.news
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