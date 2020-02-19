В Абзелиловском районе многодетный отец надругался над 13-летней дочкой
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Накануне в Абзелиловском районе произошел вопиющий случай. 13-летняя школьница стала жертвой насильника. В совершении чудовищного преступления подозревается 38-летний отец девочки.
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На место ЧП незамедлительно направились полицейские. Многодетного отца поместили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Потерпевшая является ученицей 7-го класса местной школы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Источник:
bash.news
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