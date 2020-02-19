Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Абзелиловском районе спасли семью с тремя детьми, машину которых по крышу засыпало снегом

В Абзелиловском районе спасли семью с тремя детьми, машину которых по крышу засыпало снегом

Добавлено: 19.02.20
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
Комментарии (0)
В Абзелиловском районе спасли семью с тремя детьми, машину которых по крышу засыпало снегом

В Башкирии  семья с тремя детьми 8, 7 и 3 лет оказалась в снежной западне. Жители Казахстана направились в горнолыжный курорт «Банное» на машине. Но вблизи деревни Альмухаметово Абзелиловского района их застала непогода – их автомобиль до крыши засыпало снегом. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС в РБ.

В Абзелиловском районе многодетный отец надругался над 13-летней дочкой

Читайте также:

В Абзелиловском районе многодетный отец надругался над 13-летней дочкой
Спасателям пришлось откапывать легковушку, чтобы достать пассажиров. После их на снегоходах доставили и разместили в спасательном отряде в Сибае. К счастью, никто в инциденте не пострадал. Пока семья ждет эвакуации своей машины, чтобы потом продолжить путь до здравницы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: госкомитет по ЧС в РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Салаватском районе Башкирии перевернулась «скорая» с тремя беременными женщинами
Происшествия
В Салаватском районе Башкирии перевернулась «скорая» с тремя беременными женщинами
Жители Абзелиловского района спасли из огня пожилую женщину
Происшествия
Жители Абзелиловского района спасли из огня пожилую женщину
На трассе в Белорецком районе Башкирии в автобусе застряли 50 пассажиров
Происшествия
На трассе в Белорецком районе Башкирии в автобусе застряли 50 пассажиров
Авария в Абзелиловском районе: вблизи деревни Идяш-Кускарово погиб молодой водитель вылетев в кювет
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: вблизи деревни Идяш-Кускарово погиб молодой водитель вылетев в кювет
В Дюртюлинском районе в машине едва не замерзла семья с двумя детьми
Происшествия
В Дюртюлинском районе в машине едва не замерзла семья с двумя детьми
В Кушнаренковском районе восстановили теплоснабжение в аварийном доме
Человек и закон
В Кушнаренковском районе восстановили теплоснабжение в аварийном доме
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших
Происшествия
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших
В Башкирии каждая вторая семья является неполной
Общество
В Башкирии каждая вторая семья является неполной
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: