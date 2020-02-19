В Абзелиловском районе спасли семью с тремя детьми, машину которых по крышу засыпало снегом

В Башкирии семья с тремя детьми 8, 7 и 3 лет оказалась в снежной западне. Жители Казахстана направились в горнолыжный курорт «Банное» на машине. Но вблизи деревни Альмухаметово Абзелиловского района их застала непогода – их автомобиль до крыши засыпало снегом. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС в РБ.





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Фото: госкомитет по ЧС в РБ