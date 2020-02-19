В Абзелиловском районе спасли семью с тремя детьми, машину которых по крышу засыпало снегом

В Башкирии семья с тремя детьми 8, 7 и 3 лет оказалась в снежной западне. Жители Казахстана направились в горнолыжный курорт «Банное» на машине. Но вблизи деревни Альмухаметово Абзелиловского района их застала непогода – их автомобиль до крыши засыпало снегом. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС в РБ.
Спасателям пришлось откапывать легковушку, чтобы достать пассажиров. После их на снегоходах доставили и разместили в спасательном отряде в Сибае. К счастью, никто в инциденте не пострадал. Пока семья ждет эвакуации своей машины, чтобы потом продолжить путь до здравницы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram