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Следователи Башкирии рассказали о важности поисков Артема Мазова и его сыновей

Добавлено: 19.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Следователи Башкирии рассказали о важности поисков Артема Мазова и его сыновей

​​​​Руководитель Следкома Башкирии Денис Чернятьев сообщил, что все правоохранительные органы продолжают разыскивать пропавшего уфимца Артема Мазова и двух его сыновей – восьмилетнего Илью и пятилетнего Вячеслава. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает «КП – Уфа».

«Это единственное дело, по которому у нас в республике до сих пор не найдены дети. По всем остальным делам, которые мы возбуждали в прошлом году, детей нашли. Пока нет никакой информации, которую можно было бы озвучить общественности на сегодняшний день», – сообщил Денис Чернятьев.

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Напомним, мужчина пропал с двумя сыновьями в конце октября. Перед исчезновением он заявил, что отправился на прогулку.  Отец пропавшего  сначала сказал, что его сына нет на белом свете.

25 ноября стало известно, что водолазы остановили поиски пропавших из-за становления льда на реке. Также проводились поиски пропавших с вертолета.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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