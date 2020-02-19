Следователи Башкирии рассказали о важности поисков Артема Мазова и его сыновей

​​​​Руководитель Следкома Башкирии Денис Чернятьев сообщил, что все правоохранительные органы продолжают разыскивать пропавшего уфимца Артема Мазова и двух его сыновей – восьмилетнего Илью и пятилетнего Вячеслава. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает «КП – Уфа».







«Это единственное дело, по которому у нас в республике до сих пор не найдены дети. По всем остальным делам, которые мы возбуждали в прошлом году, детей нашли. Пока нет никакой информации, которую можно было бы озвучить общественности на сегодняшний день», – сообщил Денис Чернятьев.



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Фото: из открытых источников

Напомним, мужчина пропал с двумя сыновьями в конце октября. Перед исчезновением он заявил, что отправился на прогулку. Отец пропавшего сначала сказал, что его сына нет на белом свете.25 ноября стало известно, что водолазы остановили поиски пропавших из-за становления льда на реке. Также проводились поиски пропавших с вертолета.