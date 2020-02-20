В Янаульском районе Башкирии охотник получил огнестрельное ранение в плечо

В Янаульском районе региона в скорую помощь поступил звонок от 35-летнего охотника. Мужчина сообщил, что получил серьезное ранение и истекает кровью. На место трагедии незамедлительно направились медработники.
Выяснилось, что мужчина отправился на охоту, однако случайно выстрелил себе в плечо из ружья. Медики диагностировали у потерпевшего оскольчатый перелом плечевой кости и огнестрельное ранение, сообщает КП-Уфа.
Мужчину прооперировали. К счастью, все обошлось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram