В Янаульском районе Башкирии охотник получил огнестрельное ранение в плечо

В Янаульском районе региона в скорую помощь поступил звонок от 35-летнего охотника. Мужчина сообщил, что получил серьезное ранение и истекает кровью. На место трагедии незамедлительно направились медработники.





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