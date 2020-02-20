В Бурзянском районе под тяжестью снега рухнул козырек школы в селе Старосубхангулово

Инцидент произошел в Бурзянском районе. Из-за намокшего снега рухнул козырек средней школы в селе Старосубхангулово на улице Ленина. К счастью, ЧП произошло ночью, поэтому обошлось без пострадавших.







Случай прокомментировал директор образовательного учреждения.

«Не собираюсь снимать с себя ответственность, но и к строителям вопросы есть. В ночь на 19 февраля по всей республике сложились аномальные погодные условия (ливневый снегопад, мокрый снег, метель и т.д.), произошло даже ограничение движения автомашин на трассе Уфа-Инзер-Серменево. Снегопад и метель способствовали тому, что на козырьке навеса на фасаде около главного входа, который представлял собой огромный ящик 20м×1,8×,1,6м, накопилось большое количество мокрого снега. Дополнительная нагрузка в виде упавшего сверху глыбы снега привела к обрушению козырька фасадного навеса. Еще раз повторюсь, хотя снег постоянно очищали, (кто со мной работал, тот знает, что я бездельников не держу, это я к сказанному выше). Целый ряд причин, комиссия будет заниматься, привели к сказанному выше. Конечно, много вопросов и к строителям. Обрушение навеса произошло ночью, никто не пострадал. Уважаемые бурзянцы! На ум приходит русская пословица «все, что произошло, к лучшему». Хорошо, что это произошло ночью, когда никого не было рядом», — обратился Ахат Абдрахимов к местным жителям.

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Фото: соцсети