В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги

Работник Стерлитамакской ТЭЦ получил серьезные ожоги тела во время выполнения своих обязанностей. Вследствие этого мужчина попал в реанимацию, сообщает Гострудинспекция РБ.





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Уточняется, что происшествие случилось в ночь на 18 февраля. Пострадавший – старший машинист котельного отделения котлотурбинного цеха – при осмотре парового котла ошпарился сильным выбросом пара.На данный момент проводится расследование и определяются обстоятельства случившегося.