В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги
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Работник Стерлитамакской ТЭЦ получил серьезные ожоги тела во время выполнения своих обязанностей. Вследствие этого мужчина попал в реанимацию, сообщает Гострудинспекция РБ.
На данный момент проводится расследование и определяются обстоятельства случившегося.
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Источник:
gorobzor.ru
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