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В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги

Добавлено: 20.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги

Работник Стерлитамакской ТЭЦ получил серьезные ожоги тела во время выполнения своих обязанностей. Вследствие этого мужчина попал в реанимацию, сообщает Гострудинспекция РБ.

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Уточняется, что происшествие случилось в ночь на 18 февраля. Пострадавший – старший машинист котельного отделения котлотурбинного цеха – при осмотре парового котла ошпарился сильным выбросом пара.

На данный момент проводится расследование и определяются обстоятельства случившегося.
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Источник: gorobzor.ru
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