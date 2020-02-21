ДТП в Салаватском районе: водитель на Opel Zafira на крутом спуске слетел с трассы и опрокинулся на крышу

За рулем находился 49-летний житель села Месягутово Дуванского района. Известно, что водитель очень спешил на работу, из-за высокой скорости не смог сманеврировать и не справился с управлением.
Авария произошла на автодороге Бешевлярово-Урмантау сразу после крутого спуска на деревню Бешевлярово со стороны трассы Месягутово-Кропачево. Как сообщили в ОГИБДД Салаватского района, водитель не пострадал. Удар о землю, по всей видимости, смягчил выпавший снег. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram