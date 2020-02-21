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ДТП в Салаватском районе: водитель на Opel Zafira на крутом спуске слетел с трассы и опрокинулся на крышу

Добавлено: 21.02.20
Просмотров: 85
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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ДТП в Салаватском районе: водитель на Opel Zafira на крутом спуске слетел с трассы и опрокинулся на крышу

ДТП с «перевёртышем» произошло накануне, 20 февраля, в Салаватском районе республики.  Внедорожник Opel Zafira на крутом спуске слетел с трассы и опрокинулся на крышу.

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За рулем находился 49-летний житель села Месягутово Дуванского района. Известно, что водитель очень спешил на работу, из-за высокой скорости не смог сманеврировать и не справился с управлением.

Авария произошла на автодороге Бешевлярово-Урмантау сразу после крутого спуска на деревню Бешевлярово со стороны трассы Месягутово-Кропачево. Как сообщили в ОГИБДД Салаватского района, водитель не пострадал. Удар о землю, по всей видимости, смягчил выпавший снег.

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Источник: gtrk.tv
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