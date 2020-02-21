Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Таксист предложил жительнице Учалов расплатиться за проезд сексом

Таксист предложил жительнице Учалов расплатиться за проезд сексом

Добавлено: 21.02.20
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
Таксист предложил жительнице Учалов расплатиться за проезд сексом

Обычная поездка на такси для Зульфии К. (имя изменено, - прим. ред) закончилась испорченным настроением. Все потому, что водитель такси делал женщине недвусмысленные намеки на секс. Такое поведение мужчины возмутило Зульфию, и она рассказала о произошедшем в социальных сетях.

По словам женщины, всю поездку водитель предлагал необычный способ оплаты: заняться с ним сексом. В какой-то момент, вспоминает Зульфия, предложения превратились в настойчивые требования. Ей пришлось выйти из салона автомобиля, так и не доехав до пункта назначения.

В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами

Читайте также:

В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами
Зульфия К., жительница Учалов:
Ехала вечером на такси, так водитель, всю дорогу намекал, что денег ему не надо, расплату ждал сексом, тварь. Я быстро расплатилась и вышла, хотя надо было ехать до Абзаково.
Раскрывать имя водителя и название компании Зульфия не захотела. Жители Учалов в комментариях отметили, что за такое поведение таксистов надо жестко наказывать, но Зульфия подчеркнула, что не хочет сидеть в тюрьме из-за извращенцев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
На трассе в Салавате погиб водитель такси
Общество
На трассе в Салавате погиб водитель такси
Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына
Человек и закон
Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына
Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах
Политика
Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах
Зульфия Гайсина готова принять приглашение войти в совет по правам человека Башкирии
Политика
Зульфия Гайсина готова принять приглашение войти в совет по правам человека Башкирии
В Бирске пьяный молодой парень кинул в салон такси гранату
Происшествия
В Бирске пьяный молодой парень кинул в салон такси гранату
Жертва учалинского стрелка Зариф Хилажев выписался из больницы и находится дома с детьми
Происшествия
Жертва учалинского стрелка Зариф Хилажев выписался из больницы и находится дома с детьми
Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида
Общество
Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: