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В городе Октябрьский женщина потеряла память упав на скользком тротуаре

Добавлено: 22.02.20
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский женщина потеряла память упав на скользком тротуаре

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, в возрасте, пытается вспомнить, куда она шла за несколько минут до этого. По словам автора ролика, амнезия у пенсионерки появилась после того, как она упала на скользком тротуаре. Инцидент произошел 21 февраля в городе Октябрьский.

«Очень сильно упала женщина в возрасте, поскользнувшись на льду и ударившись головой об бетон! До такой степени, что потеряла сознание и память, забыла куда шла, зачем, и как она там оказалась. К счастью, я проходила мимо и вызвала скорую», рассказала автор ролика.

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Пожилая женщина упала возле здания КУС Минземимущества, который находится по адресу ул.Чапаева, 13. О том, что она направлялась именно в это учреждение, пострадавшая помнит: «Это же земельный? Я там была вроде».

По словам жителей Октябрьского, на этом участке коммунальщики практически не убираются и там всегда очень скользко. Скорая, по словам автора поста, ехала 34 минуты.

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Источник: gtrk.tv
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