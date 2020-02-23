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В Башкирии в селе Амзя дети вынуждены учиться под дырявой крышей

Добавлено: 23.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Башкирии в селе Амзя дети вынуждены учиться под дырявой крышей

Общественник Александр Афанасьев пожаловался, что в башкирском селе Амзя, которое относится к городскому округу город Нефтекамск, дети вынуждены ходить в школу с прохудившейся крышей. Об этом сообщает ufa1.ru.

По его данным, это учебное заведение – единственная в селе школа, а крышу должны были отремонтировать еще в декабре прошлого года. Однако ремонтные работы до сих пор не закончены.

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"Вернутся дети в школы после карантина [по гриппу и ОРВИ] во вторник и увидят, что ничего не изменилось. А вдруг там течет крыша? Как учиться в такой обстановке? Поблизости школ нет, не знаем, куда деваться. Никто из моих близких здесь, конечно, не учится, но жалко же школьников", - рассказал общественник.
В свою очередь, депутат Курултая Ильхам Галин заявил, что отправится в эту школу с проверкой.

Источник: ren.tv
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