ДТП в Абзелиловском районе: пьяный водитель «Лада Ларгус» насмерть сбил 55-летнего пешехода
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В Абзелиловском районе 27-летний водитель «Лада Ларгус» сбил 55-летнего пешехода. По сообщению регионального ГИБДД, от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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