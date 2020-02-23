ДТП в Абзелиловском районе: пьяный водитель «Лада Ларгус» насмерть сбил 55-летнего пешехода

В Абзелиловском районе 27-летний водитель «Лада Ларгус» сбил 55-летнего пешехода. По сообщению регионального ГИБДД, от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.





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Фото: ГИБДД по РБ

Авария произошла накануне вечером в селе Аскарово по улице Рауфа Давлетова.Уточняется, что водитель отечественного авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.