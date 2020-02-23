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ДТП в Абзелиловском районе: пьяный водитель «Лада Ларгус» насмерть сбил 55-летнего пешехода

Добавлено: 23.02.20
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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ДТП в Абзелиловском районе: пьяный водитель «Лада Ларгус» насмерть сбил 55-летнего пешехода

В Абзелиловском районе 27-летний водитель «Лада Ларгус» сбил 55-летнего пешехода. По сообщению регионального ГИБДД, от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

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Авария произошла накануне вечером в селе Аскарово по улице Рауфа Давлетова. 
Уточняется, что водитель отечественного авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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