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В Аскинском районе пожилая женщина заживо сгорела в собственном доме

Добавлено: 24.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе пожилая женщина заживо сгорела в собственном доме

24 февраля в деревне Королево Аскинского района произошел страшный пожар, который унес жизнь местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

На место происшествия были направлены силы и средства ведомства. Пожар, вспыхнувший в маленьком бревенчатом доме, удалось потушить. К сожалению, под завалами спасатели обнаружили тело 84-летней хозяйки. Медики констатировали ее смерть. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

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Напомним, ранее сообщалось, что в селе Юлдашево Учалинского района произошел пожар, в котором погиб 2-летний мальчик.  Травмы получили также еще двое детей, находившихся в доме. СК по РБ возбудил уголовное дело. 
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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