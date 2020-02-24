В Аскинском районе пожилая женщина заживо сгорела в собственном доме

24 февраля в деревне Королево Аскинского района произошел страшный пожар, который унес жизнь местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.







На место происшествия были направлены силы и средства ведомства. Пожар, вспыхнувший в маленьком бревенчатом доме, удалось потушить. К сожалению, под завалами спасатели обнаружили тело 84-летней хозяйки. Медики констатировали ее смерть. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.



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Фото: МЧС по РБ