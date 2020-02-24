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Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание

Добавлено: 24.02.20
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и табуна лошадей в Туймазинском районе. По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло 23 февраля  около 22:00 на 67 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. 

В Туймазинском районе водитель ВАЗ-2115 сбил лошадь

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28-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-2115» не успел среагировать на резко появившийся на дороге табун лошадей и наехал на животных.  Мужчину и его пассажира в срочном порядке госпитализировали. К сожалению, 28-летний житель Шаранского района умер, не приходя в сознание. Врачи продолжают бороться за жизнь его пассажира.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Туймазинском районе погиб водитель легковушки.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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