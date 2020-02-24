Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и табуна лошадей в Туймазинском районе. По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло 23 февраля около 22:00 на 67 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.
28-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-2115» не успел среагировать на резко появившийся на дороге табун лошадей и наехал на животных. Мужчину и его пассажира в срочном порядке госпитализировали. К сожалению, 28-летний житель Шаранского района умер, не приходя в сознание. Врачи продолжают бороться за жизнь его пассажира.