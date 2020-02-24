Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и табуна лошадей в Туймазинском районе. По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло 23 февраля около 22:00 на 67 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.





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Фото: ГИБДД по РБ