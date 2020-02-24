ДТП в Куюргазинском районе: на проезжей части опрокинулся «Митсубиси Лансер», пострадал пассажир

24 февраля в Куюргазинском районе на автодороге Якшимбетово-Янги-Юл иномарка «Митсубиси Лансер» опрокинулся на проезжей части. В результате аварии сильно пострадал 28-летний пассажир.







Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Мужчину госпитализировали в больницу, однако он скончался в медучреждении.



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Фото: ГИБДД по РБ