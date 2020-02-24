ДТП в Куюргазинском районе: на проезжей части опрокинулся «Митсубиси Лансер», пострадал пассажир
Комментарии (0)
24 февраля в Куюргазинском районе на автодороге Якшимбетово-Янги-Юл иномарка «Митсубиси Лансер» опрокинулся на проезжей части. В результате аварии сильно пострадал 28-летний пассажир.
Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Мужчину госпитализировали в больницу, однако он скончался в медучреждении.
Читайте также:В Куюргазинском районе мужчина изнасиловал бывшую жену
Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля в ДТП в Туймазинском районе погиб водитель легковушки после столкновения с табуном лошадей.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание
Происшествия
Авария в Кушнаренковском районе: столкнулись «Фольксваген Гольф» и встречный «Мерседес МЛ350»
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: на трассе Шаран-Туймазы ВАЗ-2107 столкнулся со встречным «Хендай Акцент»
Происшествия
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
Происшествия
В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Куюргазинском районе злоумышленник ранил ножом сотрудника Росгвардии
Происшествия
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет