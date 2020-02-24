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ДТП в Куюргазинском районе: на проезжей части опрокинулся «Митсубиси Лансер», пострадал пассажир

Добавлено: 24.02.20
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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ДТП в Куюргазинском районе: на проезжей части опрокинулся «Митсубиси Лансер», пострадал пассажир

24 февраля в Куюргазинском районе на автодороге Якшимбетово-Янги-Юл иномарка «Митсубиси Лансер» опрокинулся на проезжей части. В результате аварии сильно пострадал 28-летний пассажир.



Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Мужчину госпитализировали в больницу, однако он скончался в медучреждении.

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Отмечается, что 33-летний водитель рулил автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у мужчин не было прав на управление данной категорией транспорта.

Напомним, ранее  сообщалось, что 23 февраля в ДТП в Туймазинском районе погиб водитель легковушки после столкновения с табуном лошадей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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